Diablo III – Zusatzinhalte der Eternal Collection für die Switch enthüllt

Die Eternal Collection von Diablo III kommt auf die Nintendo Switch und mit ihr auch eine Collectors Edition. Diese Enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung „Reaper of Souls“ und das „Rise of the Necromancer“-Paket. Zudem gibt es noch Nintendoexklusiven Content: Ein Huhn als Tiergefährten, ein Triforce-Porträtrahmen und ein exklusives Transmogrifikationsset, das eure Helden Ganondorfs berühmte Rüstung anlegen lässt.

Die Diablo III-Switch

Die Diablo III Eternal Collection gibt euch jedoch nicht nur zusätzliche Spielinhalte, sondern auch einige interessante Objekte für Sammler. Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Switch Konsole mit speziellem Diablo-Design. Dazu gibt es noch eine Switch-Tasche, ebenfalls im Diablo-Design. Das Bundle erscheint am 2. November 2018.

Quelle: Nintendo