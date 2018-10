Command & Conquer – EA denkt über Remakes nach

Auf der E3 2018 wurde ein neues Command & Conquer mit dem Titel “Rivals” angekündigt, welches Fans jedoch nicht wirklich glücklich machte. Es handelte sich nämlich lediglich um ein billiges Mobile-Game, welches auch bei der Präsentation des Gameplays nicht besonders aufregend aussah. Nun teaste Jim Vessella, Producer bei EA, im offiziellen C&C subreddit, dass durchaus nach Möglichkeiten geschaut wird, die alten Titel für den PC als Remake zu veröffentlichen.

Bald wieder “richtige” Command & Conquer-Spiele für den PC?

Natürlich wurde nichts offiziell gemacht, Vesella versicherte jedoch, dass er genau so ein großer Fans des Franchises ist wie die Community.

Wir haben kürzlich Command & Conquer: Rivals angekündigt, ein Mobile-Game, welches im C&C-Universum angesiedelt ist. Nach der Enthüllung von Rivals haben wir euch laut und deutlich gehört: Die Community möchte auch sehen, dass das Franchise auf den PC zurückkehrt”, so Vesella.

1995 erschien das erste Command & Conquer, in zwei Jahren feiert das Franchise 25-jähriges Jubiläum. Vesella deutet an, dass EA einige aufregende Ideen in Betracht zieht und bereits plant, wie man das Jubiläum gebührend feiern könnte. Remakes könnten definitiv dazu gehören.

Quelle: unilad