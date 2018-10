Konami – Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME auf der SPIEL in Essen

Konami präsentiert das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME und Duel Links auf der SPIEL in Essen mit einem eigenen Stand. Fans spannender Duelle und des Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME freuen sich auf den 25. bis 28. Oktober: Am Yu-Gi-Oh!-Stand in Halle 3, K-103 der Messe Essen haben Spieler die Möglichkeit, neue Decks und Booster zu testen, sich mit Duell-Fans aus ganz Deutschland auszutauschen und das Duel Links Spiel direkt am Stand zu testen. Neben Demos und kleineren Turnieren gibt es am KONAMI-Stand immer wieder Pre-Launch-Events für das neue Structure Deck „Zombie Horde“.

Alle Informationen im Überblick:

Datum: 25. – 28. Oktober 2018

Location: Messe Essen, Norbertstraße 2, 45131 Essen, Eingang West/Süd

Yu-Gi-Oh! Stand: Halle 3, K-103 (Demos, kleine Turniere, Verkauf)

Public Event: Pre-Launch-Event für das neue Structure Deck „Zombie Horde“

Start: täglich um 11.00 Uhr, Samstag zusätzlich auch um 14.00 Uhr; Win-a-Mat-Turniere starten den ganzen Tag von 11.00 bis 14.00 Uhr

