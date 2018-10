Overwatch – Halloween-Event 2018 ist gestartet

Es wird mal wieder gruselig in Overwatch, denn zum dritten Mal findet das Halloween-Event in Blizzards Shooter statt. Dieses bringt mal wieder einige Skins, Emotes, Highligh-Intros uvm. für einige Charaktere mit. Jedoch wird auch langsam die Ermüdung der Spieler erkennbar, was die Wiederholung der Events angeht. Im speziellen Spielmodus “Junkenstein’s Rache” gibt es nämlich leider nichts Neues.

Overwatch-Events ohne Veränderungen

So müsst ihr in dem speziellen Spielmodus mal wieder das Tor von Eichenwalde vor Dr. Junkenstein und seinen Handlangern verteidigen. Zwar dürft ihr nun aus ein paar mehr Charakteren wählen, am Modus selbst hat sich allerdings nichts verändert. Dies führt mittlerweile zum Unmut vieler Spieler, die Blizzard vorwerfen, nichts Neues mehr in Overwatch einzufügen. Das Halloween-Event geht noch bis zum 31. Oktober.

Quelle: Pressemitteilung