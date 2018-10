Fortnite – Neues Bundle für den Bomber Skin

So langsam klopft das Weihnachtsgeschenk an die Tür. Da will natürlich jeder Entwickler sein Spiel bestmöglich bewerben. Aber wie macht man das, wenn das eigentliche Spiel kostenlos für alle ist? Mit Hardware-Bundles natürlich!

Sony bietet neues Fortnite Bundle auf Amazon an

Genauso wie es ein Switch- und Xbox One Bundle von Fortnite gibt, hat Sony auch ein Playstation 4 Bundle im Angebot. Nun ging der Multikonzern noch einen Schritt weiter und schnürte kurzerhand ein DualShock 4-Bundle zu Fortnite. Es erscheint am 16. Oktober 2018 und ist bereits über Amazon vorbestellbar.

Quelle: amazon.de