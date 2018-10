Call of Duty: Black Ops 4 – Diese 14 Maps werden am Release spielbar sein

Am Freitag erscheint endlich der vierte Teil von Call of Duty: Black Ops für PC, Xbox One und PlayStation 4. Grund genug also endlich eine Übersicht für euch zu schaffen, welche Maps am Release überhaupt zur Verfügung stehen werden. Insgesamt wird Black Ops 4 nämlich 14 Maps bekommen, darunter vier Neuauflagen einiger Klassiker und zehn komplett neu gestaltete. Einige von ihnen konnte man bereits in den Beta anspielen. Weitere Maps werden mit großer Wahrscheinlichkeit via DLCs veröffentlicht.

Alle Multiplayer-Maps von Call of Duty: Black Ops 4 in der Übersicht

Frequency: Eine verborgene Abhörstation in der bergigen Region der Provinz Hunan. Sie wird eingesetzt, um strategische Ziele auf der ganzen Welt zu verfolgen.

Contraband: Die Observation eines internationalen Waffenschmuggels hat dieses Schiffskreuz auf einer abgelegenen, unbekannten Insel vor der Küste Kolumbiens aufgedeckt.

Seaside: Ein Protest gegen die Regierung in dieser malerischen spanischen Küstenstadt geriet außer Kontrolle und erzwang einen militärischen Einsatz.

Payload: Eine defensive ICBM-Startanlage tief in einer isländischen Gebirgskette wurde von feindlichen Kräften infiltriert, die versuchten, einen Atomsprengkopf zu stehlen.

Gridlock: Eine japanische Metropole, deren Innenstadt von einem fehlgeschlagenen Banküberfall heimgesucht wurde.

Hacienda: Ein großzügiges Weingut an einem ruhigen See in der spanischen Landschaft. Es ist die Heimat eines hochrangigen Verbrechers.

Marokko: Rebellen nutzen in einem kleinen marokkanischen Dorf staatliche militärische Versorgungsflugzeuge als Zielübung, während diese über die umgebende Sahara fliegen.

Summit (Black Ops Original): Auf dem Berggipfel im Uralgebirge findet über den Wolken die Überwachung des Kalten Krieges statt.

Firing Range (Black Ops Original): Die US-Streitkräfte stellen sich in diesem Militärstützpunkt in Guantanamo Bay auf Kampfübungen für rotes Team / blaues Team ein.

Arsenal: Feindliche Geheimoperationen auf einer Produktionsstätte eines mächtigen militärischen Rüstungsunternehmens in Nordamerika bedeuten, dass jemand die Schlüssel zum Schloss gestohlen haben könnte.

Icebreaker: Ein lang verlorenes Atom-U-Boot in der Arktis beherbergt eine Uranversorgung, die eine russische Einheit retten konnte.

Jungle (Black Ops Original): Die Streitkräfte des Kalten Krieges prallen in den schwülen Tiefen des Vietnam-Dschungels aufeinander.

Miliz: Anti-Regierungs-Extremisten, die heimlich von einer russischen Zelle unterstützt werden, lagern Waffen in einer abgelegenen Region der Wildnis Alaskas in der Nähe der Bearing Strait.

Slums (Black Ops Original):Straßenkämpfe wüten durch das Zentrum eines heruntergekommenen Panama-Viertels.

Kostenfreie Karte im November zum Download für Black Ops 4

Der Black Ops-Klassiker Nuketown fand in den letzten Jahren direkt zum Launch Einzug in die Nachfolger. Dies wird sich mit dem vierten Teil nun allerdings ändern. Nuketown wird zwar ebenfalls dabei sein, allerdings kommt die Map erst via kostenlosen Download im November. Welche Veränderungen man an der Karte erwarten darf, ist bislang nicht bekannt. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

