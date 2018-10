The Walking Dead: The Final Season – Entwickler für letzte Episode gefunden

Nachdem verkündet wurde, dass Telltale Games ihre Pforten schließt, war fraglich, was mit The Walking Dead: The Final Season geschehen wird. Fans hofften, dass Clementines Geschichte trotz der Schließung des Studios zu Ende erzählt wird. Nun werden sie erlöst, denn es wurde ein Studio gefunden, welches die letzte Episode fertigstellen wird.

We’re SO happy to announce that we’ve reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let’s wrap up Clem’s story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq — Skybound Games (@skyboundgames) October 7, 2018

The Walking Dead: The Final Season wird fertig

Verantwortlich für das Ende von The Walking Dead: The Final Season ist Skybound Games, ein bisher eher unbeschriebenes Blatt in der Branche. Skybound Entertainment ist eher für den Vertrieb von Comics bekannt, die neue erschaffene Gaming-Abteilung ist bisher lediglich für die PS4- und Xbox One-Umsetzungen von Slime Rancher und The Long Dark verantwortlich. Nun verkündigten sie per Twitter, dass sie die letzte Episode in Clementines Geschichte übernehmen werden. Weitere Infos sollen folgen.

Quelle: Skybound Games via Twitter