Mistborn – Neues Rollenspiel von CD Projekt RED?

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED hat sich einen guten Namen gemacht. Das Studio, welches für die The Witcher – Reihe und das bevorstehende Cyberpunk 2077 verantwortlich zeichnet, könnte schon bald ein weiteres Großprojekt in Angriff nehmen.

Romanreihe Mistborn bald als Videospiel?

Die Mistborn-Reihe ist eine recht erfolgreiche Fantasyroman-Saga. Nun ließ der Autor verlauten, dass er es sich sehr wünschen würde, wenn CD Projekt RED sich dem Auftrag annehmen würden. Er ist auch der Meinung, dass die The Witcher-Reihe eine der besten Rollenspiele überhaupt sei. Nur wollte er es langsam angehen und einen geeigneten Moment abwarten, um mit dem Entwicklerstudio in Verhandlungen zu treten. Denn aktuell streiten sich CD Projekt RED und der The Witcher-Autor Andrzej Sapkowski vor Gericht. Wir dürfen gespannt sein, was uns da noch erwartet.

Quelle: pcgamesn.com