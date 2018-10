Gewinnspiel – Wir verlosen je 2x The Strangers: Opfernacht (DVD und Blu-ray)

Cindy und ihr Ehemann Mike begeben sich mit ihrer rebellischen Teenager-Tochter Kinsey und ihrem Sohn Luke in den Familienurlaub. Doch der Trip entpuppt sich schon bald als unvorstellbarer Albtraum. Nachdem die Vier ihre Unterkunft in einem abgelegenen Trailerpark bezogen haben, beginnt mit einem Klopfen an der Tür eine Nacht voller Terror, aus der es kein Entrinnen gibt. Drei maskierte Fremde mit tödlichen Absichten zwingen die Familie dazu, gemeinsam um ihr Leben zu kämpfen…

© 2018 Universum Film / Starttermin fürs Heimkino: 26. Oktober 2018

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Universum Film je 1x DVD und Blu-ray zu The Strangers: Opfernacht.

Gewinner 01: 1x Blu-ray zu The Strangers: Opfernacht

Gewinner 02: 1x DVD zu The Strangers: Opfernacht

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welcher Horrorfilm hat euch so richtig geschockt?

Die Teilnahmebedingungen

