PlayStation – Vorbereitung auf “PSN Name Changes”

Ob nun Cross Play oder Name Changes, PlayStation scheint so langsam alle Features nachzuliefern, die Fans wollten. Spieleentwickler bereiten sich wohl schon auf die Änderungen vor.

PSN Name Changes wohl bald verfügbar PlayStation Spieler

Kotaku berichtet unter Berufung auf drei unabhängige Quellen bei Entwicklerstudios, dass man sich dort gerade intensiv auf die kommenden Namensänderungen vorbereitet. Eine vierte Quelle soll sogar bereits einen Screenshot für die UI zu dem Feature gezeigt haben. In diesem Screenshot sieht man die Option “edit Username” bereits. Wann genau das Feature nun endlich kommen soll ist noch nicht sicher, lange wird es aber wohl nicht mehr dauern.

Quelle: Kotaku