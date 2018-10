Gewinnspiel – Wir verlosen zwei Versionen von YO-KAI WATCH BLASTERS

Der neueste Ableger der beliebten Reihe erscheint in den zwei Spielversionen YO-KAI WATCH BLASTERS: Rote-Katzen-Kommando und YO-KAI WATCH BLASTERS: Weiße-Hunde-Brigade. Die Spiele um die unsichtbaren Yo-Kai, die den Menschen immer wieder Streiche spielen, erscheinen exklusiv für die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie und bieten eine Vielzahl packender Kämpfe und Missionen. Während das Kampfsystem in den früheren YO-KAI WATCH-Versionen rundenbasiert ablief, bieten die neuen Titel nun auch Kämpfe in Echtzeit. Dabei steuern die SpielerInnen ihre Yo-Kai selbst und müssen Strategien entwickeln, um mit verschiedenen Fähigkeiten und diversen Ausrüstungsgegenständen fiese Gegner und Bosse zu schlagen. Auf einer abenteuerlichen Reise gilt es rasante Missionen zu bestehen. Dabei treffen sie auf mehr als 400 neue und altbekannte Yo-Kai, die sie herausfordern können um sich im Anschluss vielleicht sogar mit ihnen anzufreunden. Die Kampfstärke jedes Teams hängt vor allem davon ab, wie gut die jeweiligen Yo-Kai trainiert sind. Denn durch das Training können nützliche Items und Gegenstände erworben werden – die mit jeder bestandenen Mission noch stärker werden. Die jüngsten Titel der YO-KAI WATCH-Serie ermöglichen es erstmals gemeinsam zu viert gegen mächtige Bosse anzutreten, Fähigkeiten zu erproben oder den kraftvollen Ultiseelschlag auszuführen. Wenn alle vier SpielerInnen Konsolen als auch Spiel ihr Eigen, können sie die lokale Verbindung für den kooperativen Spaß nutzen. Und wer über eine Breitband-Internetverbindung und einen Nintendo Account verfügt, kann sein Können auch online unter Beweis stellen.

Team Cat or Dog

1.) Ein neues Abenteuer wartet in Yo-Kai Watch Blasters auf Dich! Wie reagierst Du?

Oh ja, endlich! Eine Aufgabe, ich bin so aufgeregt!

Boah, ne das ist ja Arbeit. Kein Bock!

Hmm, erst mal kurze Pause, dann guck ich weiter!

2.) Welchen Yo-Kai würdest Du als Partner haben wollen?

Jibanyan

egal

Komasan

3.) Dein Albtraumgegner ist?

Beides doof

Eine furiose Katze

Ein aggressiver Hund

4.) Du bist in einen Kampf mit bösen Yo- Kai geraten. Was ist Deine Angriffstaktik?

Kratzen

Bellen

Kuscheln

5.) Wie würdest Du Dich beschreiben?

Einzelgänger

Kommt auf die Situation an

Teamplayer

6.) Was wäre Deine Funktion im Team?

Heiler

Kämpfer

Verteidiger

7.) Was ist Deine Lieblingsfarbe?

Weiß

Rot

Schwarz

