Der Monatsrückblick September 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Neues Spiel, neues Glück

Im September haben uns einige coole neue Spiele erfreut. Eines der Top-Games ist wohl Spiderman. Der Titel hatte sich schon im Vorfeld einen Namen gemacht und auch auf der Gamescom war das Gedränge um Spidey ziemlich groß. Seit dem 7. September dürfen wir uns wieder durch riesige Häuserschluchten schwingen und Spinnenweben verschießen. Unser Redakteur Marco hat sich den Titel etwas genauer angeschaut. Den Test dazu findet ihr HIER. Doch trotz vieler neuer Titel polarisiert ein Spiel immer noch die ganze Welt. Die Rede ist natürlich von Fortnite. Mit dem Update 6.0.0 ging auch die sechste Season an den Start. Und die brachte viele Neuerungen. Die Map wurde überarbeitet, einige Waffen wurden aus dem Spiel entfernt, neue Skins kamen hinzu, usw. Nach dem PlayStation 4-Bundle zu Fortnite, zogen nun auch Nintendo und Microsoft in den Kampf und kündigten eigene Fortnite-Bundles an. Ebenfalls mit exklusiven Skins.

Weißt du noch, wie’s früher war

Natürlich sind die alten Klassiker unter den Videospielen immer noch schwer im Trend. Nachdem Crash Bandicoot sein Remaster im vergangenen Jahr erfolgreich feierte, war nun auch Spyro dran und schaute wieder auf der PlayStation vorbei. Sony scheint gefallen gefunden zu haben und springt natürlich mit auf den Retro-Zug auf. Nicht nur die Remaster der beiden erfolgreichen Videospielhelden der späten 90er Jahre steht auf dem Plan. Ebenfalls hat Sony eine Mini-Version der legendären PlayStation One angekündigt. Mit 20 vorinstallierten Spielen, soll sie demnächst auf den Markt kommen. Unter den Titeln befinden sich Klassikerperlen wie etwa Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, und andere. Mit etwas Glück könnt ihr noch ein Exemplar vorbestellen. Doch fast zeitgleich ließ Sony auch verlauten, dass die Produktion der PS Vita im Jahr 2019 beendet wird. Damit geht auch eine Ära zu Ende. Immerhin hatte die PS Vita eine stabile Fanbase und wird auch heute noch sehr geschätzt. Doch leider auch unterschätzt. Ob es einen Nachfolger geben wird, steht leider noch in den Sternen.

Sony PlayStation Classic (Konsole) PlayStation Classic Konsole

Inkl. 20 der besten PlayStation Titel vorinstalliert: u.a. Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 and Wild Arms

Inkl. 2 Kabel-Controller

Verfügbar nur so lange der Vorrat reicht

Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!

Unser Chef Tobi hat sich auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht, um die EGX 2018 einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese neue Spielemesse hatte so einiges zu bieten. Neben vielen neuen Games, welche auch angezockt werden durften, gab es auch jede Menge Zusatzinformationen. Alle Rahmeninformationen, wie etwa Eintrittspreise, Programm oder Line Up findet ihr HIER!. Einige Entwickler nutzten die EGX sogar für erste Anspielmöglichkeiten ihrer neusten Titel. So konnte man zum Beispiel die kommenden Playstation-Exklusivtitel Days Gone und Dreams erstmals anspielen. Doch was wäre eine Spielemesse ohne Loot und Goodies? Auch die EGX ist da (glücklicherweise) keine Ausnahme und wartet mit jeder Menge Goodiebags und anderem Loot auf. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr HIER. Übrigens: Wer nachweißlich ein Playstation Plus Abo hat, konnte sich schneller Zugang zur Messe verschaffen und in der Fast-Lane anstellen.

Ausblick auf den Oktober

Der Oktober wird dann wieder richtig heiß! Dann könnt ihr euch wieder ordentlich den Helm verballern! Denn Call of Duty: Black Ops 4 verspricht explosive Action für den Herbst. Wer es lieber etwas ruhiger mag und lieber schleicht statt ballert, der kann sich auf Assassin’s Creed: Odyssey freuen. Doch auch für die Nintendo Switch gibt es einige coole Neuzugänge. So können sich Sci-Fi-Fans in Starlink: Battle for Atlas durch die Galaxie ballern. Wenn ihr eine Möglichkeit sucht, die anstehenden Kaminabende etwas lustiger zu gestalten, solltet ihr euch vielleicht Super Mario Party anlegen. Das ist aber nicht alles. Wenn ihr auf coole Italo-Western steht, dann ist Red Dead Redemption 2 genau das richtige! Ob sich das Nintendo mit der PSOne Classic einfach bieten lässt? Immerhin geht es mit riesigen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass der Nintendo 64 ein Comeback haben soll. Wir dürfen gespannt sein, was uns da noch erwartet. Stay tuned und viel Spaß beim Zocken.