Rocksteady – Geheimes Projekt ist vielleicht Harry Potter

Lang spekulieren Fans der Arkham Games, was wir als nächstes von Rocksteady erwarten dürfen. Geleaktes Gameplay könnte eventuell aus dem noch geheimen Projekt stammen.

Rocksteady arbeitet vielleicht an Harry Potter Game

Auf Youtube ist geleaktes Gameplay eines Harry Potter Games im Third Person Stil aufgetaucht. Das Gameplay zeigt Magie, Hogwarts und einige Fantasiegestalten und insgesamt scheint das Gameplay recht fortgeschritten zu sein. Schaut man sich allerdings die Gesichter der Charakter an, fällt die Ähnlichkeit zu den Charakteren auf, die man in Rocksteadys Engine zu sehen bekommt. Das Video zeigt zwar keinerlei Logos die den Entwickler verraten, möglich scheint die Verbindung aber zu sein. In der Vergangenheit sagten die Entwickler der Batman Games, dass sie an einer bekannten IP arbeiten würden. Harry Potter Fans dürfen also hoffen.

Quelle: RastaPasta (via Youtube)