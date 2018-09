Unboxing: Plantronics RIG 500 PRO HC

Direkt von der gamescom in Köln kamen die drei neuen Headsets von Plantronics aus der RIG-Reihe zu uns in die Redaktion. Natürlich darf das obligatorische Unboxingvideo zu den jeweiligen Headsets nicht fehlen, bevor wir in den finalen Test gehen. Nachfolgend könnt ihr euch den kompletten Inhalt der Verkaufsversion vom RIG 500 PRO HC genauer anschauen. Wie gut sich das Headset im Test geschlagen hat, werdet ihr in Kürze bei uns im Technik-Bereich sehen. Haltet also die Augen auf!