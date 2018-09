EGX 2019 Berlin – Die neue Gaming-Messe findet auch 2019 wieder statt

Heute geht die neue Spielemesse, die EGX 2018 in Berlin, in ihren letzten Messetag. Die Veranstalter haben es sich allerdings nicht nehmen lassen und bereits am Samstagabend auf den in den Hallen befindlichen Displays das nächste Event anzukündigen: EGX 2019 Berlin. Demnach muss die erste Ausgabe für die Beteiligten Firmen ein Erfolg gewesen sein. Auch die Stimmen aus der Branche sind weitestgehend positiv.

EGX 2019 Berlin findet nächstes Jahr wieder statt

Unser finales Fazit wird in den kommenden Tagen folgen. Kurzum gesagt waren wir aber auch sehr begeistert, sehen allerdings in vielen Punkten noch Optimierungsbedarf. Schaut also in den nächsten Tagen immer wieder auf unsere Seite, um die Beiträge nicht zu verpassen.

@EGXBerlin deute ich das Logo richtig, dass es 2019 weitergeht oder habe ich da jetzt etwas geleakt? pic.twitter.com/Pi5idK9ibj — Tobi von NAT (@ungeduschtyt) September 29, 2018

Quelle: Bildschirme der EGX 2018 Berlin