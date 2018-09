Rocket League – Psyonix gibt Statement zu Cross-Play

Nachdem Sony überraschend Cross-Play in Beta für Fortnite angekündigt hatte, war schnell klar, dass es jetzt kein zurück mehr gibt. Psyonix, das Team hinter Rocket League, hat sich dazu geäußert.

Cross-Play für Rocket League vielleicht schon bald möglich

In einem Reddit Post teilte das Team seine Begeisterung für die kürzlichen Entwicklungen im Cross-Play Konflikt. Pysonix betont dabei, wie sehr das Team von Beginn an auf Cross-Play fokussiert war in allen Bereichen der Entwicklung. Lobend erwähnen die Entwickler auch die Zusammenarbeit unter den einzelnen Plattformhaltern. Auch wenn man in dem Post keinerlei Datum für Cross-Play in Psyonixs Auto Ball Game findet, merkt man doch, dass hier schon alles bereit ist für eine baldige Freischaltung. Fans müssen also vielleicht nicht mehr lange auf das Feature warten.

Quelle: Reddit