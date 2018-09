Nintendo Online – Alle Features in der Übersicht

Seit einigen Tagen ist Nintendos Onlinedienst, ganz simpel als “Nintendo Online” betitelt, nun am Start und wir möchten euch aus diesem Grund mal eine kleine Übersicht liefern, was ihr als Mitglied an Inhalten und Features erwarten könnt. Bereits im Vorfeld geriet der Dienst stark in die Kritik, weil die angekündigten Inhalte nicht so vielversprechend wirken. Der Service kostet 3,99 € für einen Monat, 7,99€ für drei Monate und 19,99€ für ein ganzes Jahr. Eine Familienmitgliedschaft, in der bis zu acht Accounts aktiviert werden können, kostet 34,99€ und läuft ebenfalls 12 Monate.

Dies sind die Inhalte und Features von Nintendo Online

Online-Spiel

Wie von einem Online-Service natürlich zu erwarten, bietet euch Nintendo Online die Möglichkeit, eure Nintendo-Switch-Spiele mit Spielern auf der ganzen Welt zu spielen. Spiele wie Splatoon 2, Super Smash Bros. Ultimate und Mario Kart 8 Deluxe setzen für ein volles Spielerlebnis solch einen Modus nahezu voraus. Zusätzlich könnt ihr über die Nintendo Switch App per Voice Chat mit anderen Spielern kommunizieren, wenn ihr kompatible Spiele spielt.

NES-Spiele

Anders als im Angebot von Xbox Games with Gold oder Playstation Plus erhaltet ihr keine Vollpreistitel für aktuelle Konsolen, sondern NES-Retrospiele. Zu Beginn sind 20 Spiele verfügbar, es sollen mehr hinzugefügt werden. Diese Spiele sind zum Start von Nintendo Online dabei:

Balloon Fight

Baseball

Donkey Kong

Double Dragon

Dr. Mario

Excitebike

Ghosts’n Goblins

Gradius

Ice Climber

Ice Hockey

The Legend of Zelda

Mario Bros.

Pro Wrestling

River City Ransom

Soccer

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

Tennis

Yoshi

Speicherdaten-Cloud Mit diesem Dienst könnt ihr die Speicherdaten eurer Spiele online absichern. So könnt ihr sie immer wiederherstellen, wenn ihr die Konsole wechselt oder sie gar verliert. Dies geschieht automatisch, wenn eure Switch mit dem Internet verbunden ist, selbst im Standby-Modus. Sobald euer Abo endet, bleiben die Daten noch sechs Monate bestehen, sofern ihr dieses nicht verlängert. Smartphone App Die App, welche ihr bereits vorher auf eure mobilen Geräte laden konntet, lassen euch mit anderen Spielern kommunizieren, wenn ihr kompatible Spiele spielt. Dazu zählen derzeit Splatoon 2, Mario Tennis Aces, ARMS und Mario Kart 8 Deluxe. Exklusive Angebote für Mitglieder Wer Mitglied bei Nintendo Online ist, der kann sich einige exklusive Angebote sichern. So gibt es zum Beispiel NES-Controller, mit denen ihr die Retro-Spiele im Angebot in originalem Feeling spielen könnt. Beim Kauf einer 12-monatigen Mitgliedschaft gibt es einen Downloadcode für Splatoon 2, mit dem ihr exklusive Outfits freischaltet. Weitere Spezialangebote sollen folgen.

