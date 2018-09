Steam – Statistik zeigt Controllervorlieben der Nutzer

Die Steuerung von Videospielen war schon immer eine Wissenschaft für sich. Zwar gilt im allgemeinen die klassische Maus und Tastatursteuerung als das Nonplusultra, jedoch sind die aktuellen Controllergenerationen nicht zu verachten. Durch verschiedenste Treiber und Einstellmöglichkeiten haben sich Gamepads zu einer ernsten Alternative entwickelt.

Steam veröffentlicht Statistik über Controllernutzung

Steam förderte in den letzten Jahren die Einbindung von Gamepads für die angebotenen Spiele. So wurden leistungsstarke Emulatoren für fast alle gängigen Eingabegeräte, egal ob Playstation, Xbox oder gar Nintendo, in das System implementiert. Steam veröffentlichte jetzt eine Statistik zur Controllernutzung im vergangenen Monat. Das Ergebnis ist recht eindeutig. Mit fast 20% ist der Xbox One Controller das am häufigsten verwendete Gamepad unter Steam. Schlusslicht ist überraschenderweise der PlayStation 4 Controller. Die Statistik findet ihr unter diesen Zeilen.

Quelle: steamcommunity.com