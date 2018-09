Playstation – Fortnite Crossplay Beta ab heute aktiv

Lange hat es gedauert, doch jetzt hat sich Sony dem Crossplay Problem angenommen. Ab heute geht eine Crossplay Beta für Fortnite auf Playstation an den Start.

Playstation startet Crossplay mit anderen Plattformen

In einem Blogpost teilte Sony mit, dass man ab heute eine offene Beta startet, in der Spieler Plattform übergreifend Fortnite spielen können. Das beinhaltet auch alle Fortschritte und Käufe. Die Beta soll dazu dienen, Feedback und Daten zu sammeln, die in Zukunft den reibungslosen Support für Crossplay Titel auf allen Plattformen zu ermöglichen. Fortnite Spieler auf PS4 sollten jetzt also auch ihren Account auf anderen Plattformen nutzen können.

Quelle: Playstation Blog