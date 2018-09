Fortnite – Im Bundle mit Xbox One S noch diese Woche

Neben Sony und Nintendo schlossen schließlich auch Microsoft ein Bundle-Vertrag mit Epic Games ab. Somit wird es ein Xbox One S-Bundle mit Fortnite geben. Und das noch in den nächsten Tagen. Pünktlich zum Start von Season 6!

Xbox One S im Bundle mit Fortnite erscheint diese Woche

Wie Microsoft auf Twitter bekannt gab, wird das Bundle im Laufe der nächsten Tage sowohl in den USA, als auch bei uns erscheinen. Das Bundle beinhaltet, neben der Xbox One S mit 1 Terabyte Speicherplatz auch jeweils einen Monat Gratis Xbox Live Gold und den Xbox Game Pass. Zudem ist Fortnite bereits vorinstalliert und es warten noch die Ingame-Währung V-Bucks im Wert von 20 Euro, sowie das Xbox-Exklusive Eon Skin-Paket auf euch. Der Preis in den USA liegt bei 299,99 USD. Somit wird das Bundle in Deutschland wohl für 299,99 Euro zu haben sein.

The Xbox One S Fortnite bundle. Includes 2,000 V-Bucks and the Eon cosmetic set: https://t.co/1ggBP9qIUQ pic.twitter.com/5wWKDElVKO — Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2018

Xbox One S 1TB KonsoleStandard Xbox One S 1TB Konsole (weiß) inklusive Xbox Wireless Controller

High Dynamic Range (HDR) - Erlebe kräftigere, leuchtendere Farben in Spielen und Videos

Streamen und Anschauen von Videos in atemberaubender 4K-Ultra HD Qualität dank 4K-Blu-ray Laufwerk / 4K Video-Streaming

Spiele das beste Spiele-Lineup, inklusive Xbox 360 Klassikern, auf der fortschrittlichsten Xbox überhaupt

Quelle: Fortnite (via Twitter)