Pokémon: Let’s Go – Neues Pokémon Meltan entdeckt

Seit einiger Zeit wurde in Pokémon GO ein seltsames Exemplar gesichtet, welches aus einigen Ditto entstanden ist. Nun hat es endlich einen Namen und zudem wurde bestätigt, dass es in Pokémon Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli eine große Rolle spielen wird. Es heißt Meltan, ist das Mutter-Pokémon und ist vom Typen Stahl.

Welche Rolle spielt Meltan in Pokémon: Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli?

Vieles ist über das neue Pokémon Meltan allerdings noch nicht bekannt. Ist es vielleicht das erste neue Pokémon der achten Generation? Sicher ist jedoch, dass ihr es in Pokémon: Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli irgendwie freischalten könnt, indem ihr Pokémon GO verwendet. Wie genau das von statten geht, das ist, wie so vieles über Meltan, noch nicht bekannt.

