Call of Duty: Black Ops 4 – Launch Trailer veröffentlicht

Der Release von Call of Duty: Black Ops 4 rückt immer näher. Die Fans werden immer wieder mit neuen Infos und Events auf den Start eingestimmt.

Launch Trailer zu Call of Duty: Black Ops 4 online

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint in diversen Editionen (Standard, Day One, Collector’s, etc.) am 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4.Treyarch hat jetzt im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung den ersehnten Launch Trailer veröffentlicht. Viel Spaß mit dem Video! Kleiner Tipp: Unter dem Video findet ihr alle vier Versionen.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mystery Box - [PlayStation 4] The Call of Duty: Black Ops 4 Mystery Box Edition enthält eine Vielzahl von Sammelobjekten:

exklusive Zombies-FiGPiNs

exklusive Zombie-Puzzles

Zombie-Comics von Dark Horse mit exklusivem Cover

3 Zombie-Lithographien

Angebot Call of Duty: Black Ops 4 - Pro Edition [PlayStation 4] Vorbesteller bekommen Ihren Beta Code zugesandt - nur so lange der Vorrat reicht

Weltweite Veröffentlichung des Spiels: 12 Oktober 2018

Call of Duty: Black Ops 4 Standard Plus Edition - [PlayStation 4] Call of Duty: Black Ops 4 Standard Plus - exklusive Amazon Edition

inkl. digitale In-Game Visitenkarte

inkl. 2 Stunden 2 x EP

Angebot Call of Duty Black Ops 4 - Standard Edition - [PlayStation 4] Vorbesteller bekommen Ihren Beta Code zugesandt - nur so lange der Vorrat reicht

Weltweite Veröffentlichung des Spiels: 12. Oktober 2018

Quelle: offizieller Call of Duty-Channel (via YouTube)