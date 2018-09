Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Teil der PlayStation Masters auf der EGX 2018 in Berlin

Ubisoft kündigt an, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Teil der PlayStation Masters bei der EGX Berlin 2018 sein wird. EGX ist das größte englische Gaming-Event, das nun zum ersten Mal nach Deutschland kommt. Die Matches finden auf der Sony PlayStation Stage in Halle 7 statt. Durch das Turnier führt ein dreiköpfiges Rainbow-Casterteam rund um Marius verdipwnz Lauer, Tobias ShatterXx Richter und Philip Scorpy Nesemann.

Rainbow Six Siege auf der EGX 2018 in Berlin

Die vier angekündigten Teams Silex eSports Alpha, WhiteTigerZ, Variety Esport, Back2Copper treten in einem Single-Elimination Bracket gegeneinander an. Die Halbfinals finden am 29. September Uhr von 12:00 – 17:00 Uhr statt. Das Grand Final wird am 30. September von 13:00 – 15:30 Uhr ausgetragen. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Turnier bei Twitch unter folgendem Link verfolgen: https://www.twitch.tv/rainbow6DE

Quelle: Pressemeldung