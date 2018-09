Telltale Games – Andere Studios bieten Arbeitsplätze an

Die Tage gab es eine überraschende Meldung, welche die Gaming Welt etwas erschütterte. Das Studio Telltale Games, welches unter anderem für A Wolf Among Us, Batman: The Telltale Series und die Versoftung von The Walking Dead verantwortlich war, schließt seine Pforten.

Ex Mitarbeiter von Telltale Games erhalten Angebote anderer Studios

Unmittelbar nach der Meldung bot Ubisoft einigen ehemaligen Mitarbeitern eine Stelle an und rief auch andere Studios auf, einige der Mitarbeiter auf zu nehmen. Mittlerweile haben sich schon viele Entwickler angeboten. Darunter auch Blizzard, Gearbox Studios, Guerilla Games und Sony Santa Monica. Auch eventuelle Umzüge sollten subventioniert werden. Wir drücken die Daumen, dass alle ehemaligen Telltale Games-Mitarbeiter einen neuen Job finden.

