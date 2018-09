Call of Duty: Black Ops 4 – Diese Maps sind am Release verfügbar

Der bevorstehende Ableger der Shooter Reihe verlagert den Schwerpunkt der Reihe weiter in Richtung Multiplayer Modus. Der Story Modus wurde gestrichen, dafür das Multiplayer Erlebnis erweitert. Nun wurde die Liste der Multiplayer Maps, welche zu Release verfügbar sind, veröffentlicht.

Diese Maps sind zum Start von Call of Duty: Black Ops 4 verfügbar

Zum Release werden 12 Maps zur Auswahl stehen. Bei sieben dieser Maps dürft ihr euch auf komplett neue Umgebungen freuen und sie kennen lernen. Für Freunde der Klassiker sind fünf Maps dabei, welche ihr Debüt bereits in vorherigen Titeln der Reihe feierten. Mit dabei ist natürlich auch der Evergreen Nuketown.

Die neuen Maps:

Gridlock

Hacienda

Arsenal

Contraband

Frequency

Sea Side

Payload

Und eine Liste der klassischen Maps:

Slums

Summit

Firing Range

Jungle

Nuketown

Viele Fans sind von der recht übersichtlichen Anzahl an Maps etwas enttäuscht. Jedoch bestätigte Treyarch, dass mit der Zeit auch neue, kostenlose Inhalte für Call of Duty: Black Ops 4 nachgereicht werden würden. Diese sollen auch neue Maps enthalten, um die Spieler möglichst lange zu beschäftigen. Des Weiteren wird die Playstation-Exklusivität von 30 auf sieben Tage verringert. Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Call of Duty: Black Ops 4 Standard Plus Edition - [PlayStation 4] Call of Duty: Black Ops 4 Standard Plus - exklusive Amazon Edition

inkl. digitale In-Game Visitenkarte

inkl. 2 Stunden 2 x EP

Quelle: mp1st.com