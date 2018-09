Super Mario Party – Neue Minispiele und Spielmodi vorgestellt

Ab dem 05. Oktober können wir uns wieder mit Mario und Co. auf lustige Spielbretter begeben und uns in Super Mario Party in vielen neuen Minispielen messen. 80 an der Zahl, um genau zu sein. Allesamt werden neu und noch nie dagewesen sein, im neuen Titel soll nichts aus alten Teilen aufgewärmt werden. Dies wurde in einem kleinen Vorstellungsvideo versprochen.

Super Mario Party kehrt zum altbewährten Prinzip zurück

In Super Mario Party spielt man im altbekannten Multiplayermodus wieder separat auf einem Spielbrett, nicht mehr gemeinsam in einem Fahrzeug. Obwohl man zum alten Konzept zurückgekehrt ist, soll es etliche Neuerungen geben. Die 80 Minispiele sind dabei nicht das Einzige. Auch charakterspezifische Würfel spielen u.a. eine Rolle. Dazu kommt ein Einzelspieler- und ein Online-Modus. In knapp 2 Wochen können wir all diese Neuerungen selbst ausprobieren.

