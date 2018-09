Playstation Vita – Produktion endet im nächsten Jahr

Die Vita Community hat nun Gewissheit, dass die Ära der Playstation Vita dem Ende entgegen geht. Die Produktion wird 2019 eingestellt.

Playstation Vita Produktion wird eingestellt

Laut Sonys Senior Vice President Hiroyuki Oda, wird die Produktion im nächsten Jahr in Japan eingestellt und nach 2019 werden auch keine Geräte mehr ausgeliefert. Das Handheld konnte trotz beeindruckender Hardware für die Zeit und eine riesige Fangemeinde, nicht an der Erfolg der PSP anknüpfen. Nicht zuletzt, lag dieser Misserfolg aber auch an Sony selbst. Überteuerte Speicherkarten und mangelnder Support durch Sony selbst, haben es der Vita schon zu Beginn schwer gemacht im Markt zu bestehen.

Quelle: Dualshockers