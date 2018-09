Sony PlayStation – Mini-Version angekündigt

Die gute alte Zeit ist wieder voll im Trend. Vor allem im Bereich der Videospiele. Was man an den Verkaufszahlen der Mini-Retro-Konsolen von Nintendo, SEGA und Co. sehen kann. Springt Sony mit auf den Zug und bestätigt das ein oder andere Gerücht.

Sony bringt Mini-Version der PS1 auf den Markt

Das hat Sony mit einem Trailer auf Youtube bestätigt. Fans müssen auch nicht allzu lange warten, denn die kleine Konsole soll pünktlich fürs Weihnachtsgeschäft in den Regalen der Elektrofachmärkte stehen. Ab dem 3. Dezember 2018 wird die kleine, graue Box mit 20 vorinstallierten Spielen (unter anderem Wild Arms, Tekken 3, Final Fantasy VII) für rund 100 Euro zu haben sein.

Quelle: Sony (via YouTube)