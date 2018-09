Red Dead Redemption 2 – Es wird einen Onlinemodus haben

Seit GTA Online fragten sich Fans, ob auch Red Dead Redemption 2 einen solchen Onlinemodus bieten wird. Die Antwort lieferte Rockstar nun auf dem Silbertablett: Ja, wird es. Red Dead Online nutzt das Gameplay des Hauptspiels als Grundlage, bietet aber ein ganz anderes Spielerlebnis als das storygetriebene Spiel. Spieler von GTA Online werden erahnen können, wie das ungefähr aussehen könnte.

Online-Beta von Red Dead Redemption 2 angekündigt

Natürlich darf eine wichtige Angelegenheit bei der Ankündigung eines Onlinemodus auch nicht fehlen und dies ist auch bei Red Dead Redemption 2 nicht anders. So wird im November diesen Jahres eine Beta von Red Dead Online an den Start gehen, bei der man schon einmal das Ganze austesten kann. Rockstar selbst rechnet zum Start natürlich mit Turbulenzen, verspricht dabei jedoch, diese so schnell wie möglich auszumerzen. Das Hauptspiel erscheint zunächst einmal am 26. Oktober, bis dann im November die Beta des Onlinemodus startet.

