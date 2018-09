Gewinnspiel – Wir verlosen je 2x The Hurricane Heist (DVD und Blu-ray)

Während sich einer der schlimmsten Hurrikane der Geschichte zusammenbraut und auf das Festland zusteuert, nutzt eine Gruppe von Hackern dies als Chance, um unentdeckt den ultimativen Raub durchzuziehen. Im Schutz des Wirbelsturms wollen sie die Schatzkammer von Alabama ausrauben, in der aussortierte Geldscheine im Wert von 600 Millionen Dollar nur darauf warten, zu Altpapier geschreddert zu werden. Doch die Gangster haben die Rechnung ohne die topmotivierte Bundesbeamtin Casey, den Hurrikan-Experten Will und dessen Bruder, den Ex-Elitesoldaten Breeze, gemacht. Gemeinsam versuchen sie, den Millionen-Dollar-Raub zu vereiteln und nebenbei auch noch den Sturm zu überleben…

© 2018 Universum Film / Starttermin fürs Heimkino: 14. September 2018

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Universum Film je 1x DVD und 1x Blu-ray zu The Hurricane Heist.

Gewinner 01: 1x Blu-ray zu The Hurricane Heist

Gewinner 02: 1x DVD zu The Hurricane Heist

Was muss ich tun?

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welcher Katastrophenfilm hat euch am meisten gefesselt?

Hurricane Heist [Blu-ray] Herausgeber: Universum Film GmbH

Auflage Nr. 0 (14.09.2018)

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Universum Film für die Bereitstellung der Preise.