Gewinnspiel – Wir verlosen 1x die mechanische Tastatur Aukey KM-G6

Die KM-G6 mit hochwertigem Material und der Oberfläche aus wasserdichtem Drahtziehen-Metall ist perfekt für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Wenn Sie unvorsichtig Milch oder Wasser auf die Tastatur stürzen, machen Sie darum keinen Sorge. Denn drei Löcher an der Unterseite der Tastatur lassen Flüssigkeiten abfließen. Aber es gibt vielleicht wenig Wasser in der Tastatur, so brauchen Sie durch Schütteln aus der Tastatur Wasser zu entfernen. Ein toll platzsparendes Design für Ihr modernes Büro oder Ihren Schreibtisch.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Aukey eine mechanische Tastatur vom Typ KM-G6.

Gewinner 01: 1x Tastatur vom Typ KM-G6

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welche Tastatur befindet sich aktuell auf eurem Schreibtisch?

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 12. September 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Angebot AUKEY Mechanische Tastatur LED Beleuchtete Gaming Tastatur mit 105-Tasten (QWERTZ Deutsche Layout) Blaue Switch Metall Platte 100% Anti-Ghosting Mechanisch Gaming Tastatur für PC Gamer und Schreibkraft, Schwarz LED-Hintergrundbeleuchtung: 6-farbige Hintergrundbeleuchtungen, 8 vorherbestimmte Lichteffekte und 2 übrige Plätze für individuelle Lichteffekte - wählen Sie entweder einen voreingestellten Effekt oder passen Sie einen individuellen Lichteffekt selbst an

Outemu Blau Schalter: Jeder Schalter wurde 50 Millionen Tastenanschläge getestet. Durch die gute Tastempfindung und einen Klick-Klang können Sie bei Computerspielen oder Arbeiten ein positives Echo bekommen

105-Tasten Anti-Ghosting: Alle Tasten kommen miteinander nicht in Konflikt, damit kann man jede Tastenkombination genau und schnell anwenden. Die Tastatur kann Ihnen eine zufriedene und effiziente Erfahrung bringen

Haltbare Konstruktion: Die von der Double-Shot-Injection-Molding-Technik genutzten Buchstaben und Zahlen auf den Tasten, die wasserdichte Planscheibe mit der Metall-Oberfläche und die Tastenkappen mit dem vorderen Deckel von ABS-Material sorgen für Langlebigkeit der Tastatur und schützen vor der Abnutzung

Lieferumfang: AUKEY KM-G6 105-Key LED beleuchtete Mechanische Tastatur (DE Layout), ein Tastenkappen-Abzieher, Bedienungsanleitung, 24-monatige Garantiekarte

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Aukey für die Bereitstellung der Preise.