Anno 1800 – Auf der EGX 2018 in Berlin anspielbar

Ubisoft lässt es sich natürlich nicht nehmen und wird auch auf der EGX 2018 in Berlin mit einigen Titeln vertreten sein. Neben Assassin’s Creed: Odyssey wird auch Anno 1800 von Blue-Byte auf der Messe anspielbar sein. Die gezeigte Version zeigt euch unter anderem neue Features, sowie bekannte und beliebte Funktionen aus der Anno-Reihe. Darüber hinaus wird es am Samstag, den 29. September um 18 Uhr ein Livestream auf Twitch zu sehen sein, der von der Anno Union veranstaltet wird. Dort werden ebenfalls neu Features und Gameplay vorgestellt.

Anno 1800 auf der EGX 2018 in Berlin spielbar

Die EGX 2018 findet vom 28. September 2018 bis 20. September 2018 in Berlin statt. Geöffnet ist die Messe für alle Parteien von Freitag bis Sonntag. Einen Fachbesucher- und Medientag, wie etwa auf der gamescom in Köln, wird es allerdings nicht geben. In der Innenstadt warten Abends einige Community-Partys darauf, von euch gerockt zu werden.

Du willst mehr über die EGX 2018 in Berlin erfahren? Dann schaue dir unsere Übersicht zur neuen Spielemesse an.

Quelle: Eurogamer.de und Anno Union