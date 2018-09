Kingdom Hearts 3 – Neuer Trailer kommt heute

Viele Gamer waren von der Ankündigung zu Kingdom Hearts 3 total begeistert. Leider wurde ihnen vor kurzem ein kleiner Dämpfer in Form eines verschobenen Releasetermin verpasst. Ursprünglich sollte der Titel noch dieses Jahr in den Regalen landen. Nun wirds wohl erst Anfang kommenden Jahres was. Heute wird wenigstens ein kleines Trostpflaster veröffentlicht.

Neuer Trailer zu Kingdom Hearts 3 wird heute veröffentlicht

Square Enix teaserte auf Twitter den neuen Trailer an. Allem Anschein nach wird er Szenen aus dem Toy Story-Universum enthalten. Wir dürfen gespannt sein. Kingdom Hearts 3 erscheint am 29. Januar für Xbox One und Playstation 4.

When you hear a new #KingdomHearts III trailer is dropping tomorrow… 👀#KH3sharethemagic pic.twitter.com/e2NYCR7J9V — Kingdom Hearts (@KINGDOMHEARTS) September 17, 2018

Kingdom Hearts III Deluxe Edition (PS4) Inkl. Luxuriöse Verpackung, SteelBook-Hülle, exklusiver Sammelanstecker und Artbook im Hardcover-Format

KINGDOM HEARTS III erzählt die Geschichte von der Macht der Freundschaft, in der Sora sich mit seinen Freunden auf ein gefährliches Abenteuer begibt

KINGDOM HEARTS III spielt in einer Vielzahl an Disney- und Pixar-Welten

Quelle: Square Enix (via Twitter)