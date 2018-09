Gwent: The Witcher Card Game – Release steht bevor

The Witcher 3: Wild Hunt ist eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre und zieht immer noch täglich viele Spieler in seinen Bann. Nicht zuletzt wegen des integrierten Sammelkartenspiel Gwint. Das kam so gut an, dass sich die Entwickler dazu entschlossen, es als separates Online-Sammelkartenspiel zu vermarkten. Und der Plan scheint aufzugehen.

Release von Gwent und Ende der Beta Phase

Immerhin muss sich das Spiel gegen Kontrahenten wie etwa Magic: The Gathering oder Blizzards Hearthstone behaupten. Doch durch eine lange und intensive Beta Phase, in der die Entwickler eng mit der Comunity zusammen arbeiteten, wurde das Spiel Stück für Stück verbessert. Am 23. Oktober diesen Jahres wird Gwent: The Witcher Card Game auf gog.com veröffentlicht. Die Konsolenversion kommen allerdings etwas später. Für Xbox One und Playstation 4 ist ein Release am 4. Dezember 2018 geplant.

