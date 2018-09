Jump Force – Yugi Muto aus Yu-Gi-Oh! macht auch mit

Der neueste Charakter, der für das Animekampfspiel Jump Force angekündigt wurde, ist definitiv eine Überraschung. In seiner Serie geht es nämlich herzlich wenig ums Kämpfen, sondern vielmehr um das Duellieren mit Karten. Yugi aus Yu-Gi-Oh! wird sich trotzdem in das Kampfgeschehen des Kloppers stürzen, dies kündigte Bandai Namco nun an.

Wie kämpft Yugi in Jump Force?

Die Frage wird sein, wie sich Yugi gegen seine Widersacher zur Wehr setzen wird. Spielt er seine starken Monster, die zur Realität erwachen oder benutzt er vielleicht die Fähigkeiten des Pharao, die in seinem Millennium Puzzle schlummern? Die Fragen werden 2019 beantwortet, wenn Jump Force für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Quelle: Bandai Namco