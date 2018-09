Warframe – Switch Port kommt im November

In der gestrigen Nintendo Direct wurde endlich ein Termin für Switch Port für Warframe angekündigt. Lange müssen Nintendo Tennos nicht mehr warten.

Warframe kommt im November auf die Switch

Wie gestern in der Nintendo Direct angekündigt wurde, wird der Port des Free to Play Titels am 20. November auf die Switch. Studio Panic Button liegt wohl sehr gut im Zeitplan, so dass dem baldigen Release nichts mehr im Wege stehen sollte. Ob Solo oder mit bis zu vier Spielern werdet ihr dann das Origin System retten können und die Kontrolle über ein mächtiges Arsenal erhalten. Zudem solltet ihr wie bereits für Fortnite auch hier keine Online Mitgliedschaft zum Spielen benötigen.

Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen berührungssensiblen Funktionen unterstützt

Die vielseitigen Joy-Con-Controller erschließen den Nutzern jede Menge überraschende Wege zum Spielspaß. Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden - mit einem in jeder Hand - oder gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind

Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren

Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy- Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch- Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein EU Netzteil.

Systemspeicher: 32 GB (Hinweis: Ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert)

Quelle: PlayWarframe (via Youtube)