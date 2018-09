Super Smash Bros. Ultimate – Isabelle aus Animal Crossing als neue Kämpferin vorgestellt

Das Kämpferroster von Super Smash Bros. Ultimate wird immer größer. In der aktuellsten Nintendo Direct wurde eine weitere Kämpferin angekündigt, mit der viele Fans bereits gerechnet bzw. sich erhofft haben. Nachdem mit dem Bewohner in Smash 4 der erste Charakter aus Animal Crossing aufgetreten ist, wird nun auch die Hündin Isabelle mitmischen.

Isabelle in Super Smash Bros. Ultimate als vollwertiger Charakter oder Echo-Kämpferin?

Der Trailer stellt Isabelle im Animal Crossing-Stil vor. Sie sitzt im Büro und redet so vor sich hin, bis sie schließlich einen Brief erhält, der sie zum kämpfen in Super Smash Bros. Ultimate einlädt. Im gezeigten Gameplay ist jedoch nicht ganz ersichtlich, ob sie als gänzlich neuer Charakter auftreten wird oder doch als Echo-Kämpferin des Bewohners auftritt. Viele ihrer Fähigkeiten ähneln denen des Bewohners doch schon deutlich. Auf Details über Isabelle müssen wir jedoch erst einmal warten.

Quelle: Nintendo Direct