Warframe – Revenant Update jetzt verfügbar für Konsolen

Ab heute können Tennos das Revenant Update für Warframe herunterladen. Da es sich um Remaster Update, dass den benötigten Speicherplatz drastisch reduzieren wird.

Revenant und mehr ab jetzt in Warframe auf Konsolen verfügbar

Ab heute kann das neue Revenant Update heruntergeladen werden. Neben dem neuen Frame Revenant, dem Mini Fighting Game Framefighter und einigen TennoGen Skins gibt es einen weiteren Bonus. Bei dem aktuellen Update handelt es sich um ein Remaster Update. Dabei werden alte Assets entfernt und Verbesserungen in der Assetsstruktur vorgenommen. Dadurch reduziert sich der benötigte Speicherplatz auf eurer Festplatte drastisch. Aktuell belegt das Spiel etwa 48GB, das Update erfordert den vollständigen erneuten Download des Spiels, was jetzt allerdings nur noch etwa 24GB groß ist. Damit habt ihr also locker Platz für ein weiteres Spiel.

Quelle: Digital Extremes (via Pressemeldung)