Angespielt: Nintendo Line-up (gamescom 2018)

Wir waren in diesem Jahr bei unserem Partner Nintendo zu einer persönlichen Anspielsession eingeladen und haben uns die neusten Nintendo Switch-Titel für euch genauer angesehen. Leider gab es nicht allzu viel Neues seit dem Post E3 Event in Frankfurt zu sehen, dennoch hat es uns erneut eine Menge Spaß gemacht, eine Runde Super Smash Bros. Ultimate zu spielen. Unseren Eindruck aller Titel findet ihr in unserem Artikel zur gamescom 2018.

Super Smash Bros. Ultimate

Ein wahrer Pflichttitel in diesem Jahr war das Beat’em Up Super Smash Bros. Ultimate. Neben allen bisher veröffentlichten Charakteren, egal ob DLC oder Hauptspiel einer vorangegangenen Konsolengeneration, stoßen zwei neue Charaktere dem Roster hinzu. Der Inkling kommt in unterschiedlichen Farb- und Klamottenvarianten daher, während das Alien Ridley in geschrumpfter Version dem Kampf beitritt. Beide ließen sich super spielen und fügen sich gut in die anderen Charaktere ein. Der Inkling hat zudem viele Attacken, die man auch aus der Splatoon-Reihe kennt. Neben der Hauptwaffe kann dieser auch seinen Roller auspacken und damit den Boden einfärben, natürlich kann ihm auch die Tinte ausgehen und man muss in einer ruhigen Sekunde in der Tinte verschwinden und sich mit Farbe aufladen. Auch die neuen Stages konnten uns vollends überzeugen. Neben den bekannten Aussichtstürmen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die man auch im wilden Getümmel zerstören kann, konnten wir uns auch auf dem Schlachtfeld der Muränentürme aus Splatoon kloppen. Insgesamt ist Super Smash Bros. Ultimate gefühlt noch schneller, als man es von den alten Teilen gewohnt ist, was leider zeitweise zum Verlust der Orientierung führen kann. Wirklich gelungen sind auch die optischen Änderungen einiger bekannter Charaktere wie z.B. Prinzessin Zelda, die in der A Link Between Worlds den Kampfring betritt. Auch die zahlreichen Farbvariationen fügen dem eigenen Charakter eine ganz persönliche Note hinzu, so kann Pikachu beispielsweise auch als Wrestler die Kampffläche betreten oder Link als Oni-Link das Gefecht aufmischen. An die neuen Ultra Smashes musste man sich allerdings noch gewöhnen, so ging die eine oder andere Attacke beim ersten Anspielen daneben. Letztendlich bleibt es aber abzuwarten, wie viel Inhalt das fertige Spiel überhaupt bieten wird, wenn es am 7. Dezember 2018 exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Genauere Informationen zu einer klassischen Story-Kampagne gibt es derweil nämlich leider immer noch nicht.

Super Mario Party

Pokémon Lets Go Pikachu! und Evoli!

Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, einen erneuten Blick auf Pokémon Lets Go, Pikachu! und Evoli! zu werfen. In beiden Demo-Versionen war es möglich, mit dem Pokéball-Controller den Vertania-Wald unsicher zu machen. Hier trieben sich eine Menge Trainer und Pokémon herum. Große Pokémon hatten dabei rote Kringel um sich, während kleine Pokémon blau umrahmt wurden. Welche Auswirkungen die Größe der Pokémon hat, konnte man uns nicht sagen, lediglich, dass große Pokémon schneller Erfahrungspunkte erhalten und kleine Pokémon weniger. Die Optik des Waldes war wirklich bezaubernd und es machte Spaß, die Schatten beim Durchqueren des Waldes zu beobachten oder die Gräser und Blätter zu beobachten. Um die Pokémon im Wald zu fangen, findet wie bislang allerdings kein klassischer Kampf statt, denn für diese beiden Versionen wurde das Fangsystem aus Pokémon Go implementiert. Das Fangen der Pokémon mit dem Controller gestaltete sich für mich als Pokémon Go Anfänger schwierig, durch bloßes Werfen nach vorne flog mein Pokéball im Spiel von der linken zur rechten Bildschirmhälfte. Mit einem Wurf von unten konnte man allerdings besser zielen und das Pokémon leichter fangen. Leider war es sehr nervig, dass man nach jedem Fangversuch erneut den Joystick betätigen musste, statt wie bei Pokémon Go einfach drauf loswerfen zu können. Dies bremste die Wurfmechanik ein wenig aus und ließ das Fangen zu einem zähen Prozess werden. Um eine erhöhte Chance auf den erfolgreichen Fang zu haben, konnte man einen besseren Pokéball oder eine Beere zur Besänftigung des Pokémons einsetzen. Dabei ändert sich die Farbe des Kreises, welches sich permanent um das zu fangende Pokémon schließt und man kann so seine Fangchancen einschätzen. Die Steuerung mit dem Controller durch den Wald gestaltete sich ebenfalls eher schwierig. Die Bewegungen der Figur waren nicht so präzise wie mit einem Gamepad, zudem war es sehr gewöhnungsbedürftig, dass Interaktionen durch Drücken des Joysticks ausgeführt wurden. Die problematische Steuerung könnte nicht zuletzt daran liegen, dass der Controller allgemein sehr klein gehalten ist und selbst für meine kleine Hand nicht so griffig war. Somit konnte man den ebenfalls sehr kleinen Joystick nicht dahin bewegen, wo man ihn manchmal gern gehabt hätte. Allerdings ist das Gimmick wirklich toll, dass der Controller ein Feedback durch Licht, Geräusche und Vibrationen gibt. So ertönt bei einigen Attacken oder dem Fangen eines neuen Pokémons ein Geräusch oder der Controller fängt plötzlich an, leicht zu vibrieren. Dieses Feature passt wie die Faust aufs Auge für Pokémon Lets Go, Pikachu! und Evoli! und wertet das Spiel noch einmal auf. Doch alles in allem entstand bei uns der Eindruck, dass Nintendo sein Versprechen erfüllt und das Spiel nur für Anfänger gedacht ist. Bahnbrechende Neuerungen sucht man vergebens, sodass Veteranen wohl den Pokémon-Titel im Jahr 2019 abwarten müssen. Wir bleiben dran.

“Nach nur einer Runde und einem Spielmodus kann ich natürlich noch nicht abschließend sagen, ob Super Mario Party nun endlich der Teil ist, den die Fans sich nach Jahren der Enttäuschung endlich wünschen. Dennoch kann ich schon jetzt sagen, dass das Spiel der erste richtige Partykracher für die Nintendo Switch werden wird. Zusammen mit seinen Freunden oder der Familie um die Wette nach Punkten und Sternen kämpfen, macht halt immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Ich bin schon ganz gespannt, wie die anderen Spielmodi im Oktober sich schlagen werden.” Tobias Liesenhoff, Chefredakteur

“Beim Nintendo Line-up konnte man wirklich viele Spiele austesten. Die meisten davon kannten wir bereits vom Nintendo-Event in Frankfurt, doch Super Mario Party war nochmal ein echter Knaller und hat eine gute Stimmung verbreitet. Die Switch wird die kommenden Monate mit entsprechend viel Futter versorgt, weshalb ich mich jetzt schon auf die Vorweihnachtszeit freue.” Jasmin Paskuda, Redakteurin