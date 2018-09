Angeschaut: Othercide (gamescom 2018)

Bei der Lightbulb Crew konnten wir einen ersten Blick auf Othercide werfen, welches im nächsten Jahr erscheinen soll. Wie uns der Titel gefallen hat, erfahrt ihr im folgenden Angeschaut.

Gegen die Mächte der Traumwelt

Bei Othercide handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, das durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad den Spieler fordern soll. Den Ablauf der Runden könnt ihr am unteren Bildschirmrand einem Balken entnehmen, der anzeigt, welche Figur in welcher Reihenfolge eine Aktion ausführen darf. Als Figuren stehen euch drei unterschiedliche, rein weibliche Klassen zur Verfügung: der Gunslinger, der Knight und der Blademaster. In einem Kampf ist es auch möglich, nur zwei oder gar eine Charakterklasse für alle spielbaren Charaktere zu wählen, wenn es taktisch vielleicht sinnvoller ist. Jeder Figur stehen 100 Aktionspunkte zur Verfügung, die sie sich während des Kampfes gut einteilen muss. Natürlich können sich die Figuren auch über das Spielfeld bewegen, sodass man immer auf der Hut sein muss, welche Position für die Schlacht gerade günstig ist. Denn Gegner können nehmen die nächstgelegene Figur ins Visier, sodass ihr den Blademaster zum Beispiel eher vorneweg schicken solltet.

Im Stile von Sin City

Die Aufmachung des Spieles ist das eigentliche Highlight. Die Farben sind komplett in schwarz/weiß gehalten, allerdings gibt es oft rote Akzente, die an den Film Sin City erinnern. Die Welt, in der Othercide spielt, soll einer Traumwelt ähneln, in der die Umgebung ziemlich surreal wirkt. Hier haben die Entwickler ihre Kreativität wirklich sprießen lassen, denn die Welt sieht nicht nur düster, sondern zeitgleich auch sehr spektakulär aus. So liegt es an euch, das Böse in der Traumwelt zu vernichten.