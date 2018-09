Angeschaut: Sable (gamescom 2018)

“Sable sieht interessant aus, bietet einen sehr außergewöhnlichen Look und versucht in die Fußstapfen mehrerer großer Titel zu treten. Verbindet man diese Zutaten mit einem Hauch Indie-Wahnsinn, wird man das Gefühl nicht los, dass die Entwickler nicht ganz so recht wissen, in welche Richtung sie mit Sable überhaupt wollen. Wir behalten den Titel im Auge, schließlich erscheint er erst Ende 2019.”

Tobias Liesenhoff, Chefredakteur