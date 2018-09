Angeschaut: Kalypso Media Line-up (gamescom 2018)

Kalypso hat uns eingeladen bei einem leckeren Getränk eine kommentierte Trailer-Show anzuschauen. Sehen durften wir Tropico 6, Shadows: Awakening, Project Highrise: Architects Edition, Rise of Industry, Warhammer 40K: Mechanicus. Wir werden euch kurz über jedes Spiel berichten.

El Presidente in Tropico 6

Wie in den Teilen zuvor versucht ihr wieder einmal als Präsident die Herrschaft einer Bananenrepublik zu übernehmen und diese dann erfolgreich durch vier Epochen zu führen. Zum ersten Mal kann man Inselgruppen zu seinem Reich ernennen und die Inseln mit Brücken zu verbinden oder man baut Tunnel durch Berge, um sein Gebiet zu vergrößern. Um eure Untertanen bei Laune zu behalten habt ihr die Möglichkeit Wahrzeichen zu klauen, euren Palast selbst zu gestalten oder Wahlkampfreden zu halten. Die Geschichte aus Tropico 5 wird nicht weitergeführt sondern erhält eine komplett eigene Story. Um eure Macht zu erweitern habt ihr in Tropico 6 die Option auf Raubzüge zu gehen. Dabei könnt ihr Ressourcen oder Personen sammeln, eure Nachbarn einschüchtern oder sabotieren. Alles was euch weiterbringt. All das werdet ihr auch im Multiplayer machen können und euren Freunden das Leben schwer machen.

Shadows: Awakening

Nahtlos zwischen den Welten wandeln ist Hauptbestandteil von Shadows: Awakening. Ob als Devourer in der Schattenwelt oder ein Held in der realen Welt ihr müsst entscheiden wie ihr weiter voran kommt. Insgesamt stehen euch 14 Charaktere zur Verfügung, sowie euren eigenen Hauptcharakter. Der wechsel zwischen der Schattenwelt oder der normalen hilft euch dabei Monster zu besiegen oder die anspruchsvollen Rätsel zu lösen.

Project Highrise in der Architects Edition

Wer schon immer einmal Wolkenkratzer bauen und entwerfen wollte ist hier genau richtig. Ein Hochhauskomplex besteht dabei aus einem komplizierten Ökosystem und aus viel Management. Den niemand möchte seine Luxuspenthouse-Wohnung neben einem Restaurant haben, mit dem ganzen Lärm. Ob in Sandbox-Modus oder in den über 28 Szenario-Herausforderungen müsst ihr euch beweisen und euer Geschick beweisen.

Rise of Industry

In der strategischen Wirtschaftssimulation seid ihr ein Industrieller im 20. Jahrhundert und versucht ein eigenes Unternehmen zu gründen. Eine Spezialisierung auf Handel, Produktion oder das Sammeln von Rohstoffen bringen euch den Erfolg, jedoch sind auch beliebige Kombinationen möglich. Euch stehen über 100 Einzelprodukten zur Verfügung und wollen verwaltet, transportiert oder verarbeitet werden. Mirkomanagement ist dabei essentiell, denn Verträge wollen geschlossen werden und der Transport mit Lastwagen, Zügen oder Flugzeugen koordiniert werden. Im Multiplayer habt ihr die Möglichkeit eure Mitspieler von euch abhängig zu machen. Zum Beispiel den Zugang zu den Ölreserven abzuschneiden.

Warhammer 40K: Mechanicus

Ihr übernehmt die Kontrolle über die Adeptus Mechanicus, den technologisch am weit entwickelten Einheit der Menschen. Auf Expedition gilt es Ressourcen zu verwalten, Technologien zu entdecken oder Gegner zu besiegen. Um eure Tech-Priests aufzuwerten lassen sich Gliedmaßen ersetzen und sich so perfekt euren Spielstil anpassen. Es wird keinen Koop-Modus geben und es ist zum Zeitpunkt der Messe kein Multiplayer geplant. Denn der Fokus liegt auf der reinen und tiefgründigen Einzelspielererfahung.