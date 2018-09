Games Charts – PES 2019 kickt sich auf den Silberplatz

Dribbelstark, durchsetzungsfähig und mit ordentlich Druck hinter dem Ball: Die Fußball-Profis aus „PES 2019 – Pro Evolution Soccer“ zeigen in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, was in ihnen steckt. Zur Belohnung winkt Platz zwei auf PS4 und Xbox One sowie zusätzlich Rang sieben auf PS4 (David Beckham Edition). An den Rennboliden aus „F1 2018“ kommen Philippe Coutinho & Co. aber nicht vorbei.

Die aktuellen Games Charts aus KW 35 2018

Noch frisch unter dem Eindruck der Gamescom, besetzen Neuveröffentlichungen insgesamt sieben Positionen der PS4-Top 10. Dazu gehören der Multiplayer-Brawler „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ (drei), die Definitive Edition des Fantasy-RPGs „Divinity: Original Sin 2“ (vier) sowie das Action-Adventure „Yakuza Kiwami 2“ (Steelbook Edition, sechs). Auch im Xbox One-Ranking machen es sich „Divinity: Original Sin 2“ (vier) und „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ (neun) gemütlich.

„Monster Hunter Generations Ultimate“ stürmt von zehn auf eins der Switch-Tabelle; „Monster Hunter World“ debütiert an fünfter Stelle des PC-Feldes. Die meistverkauften Titel sind hier „Die Sims 4“ und „F1 2018“. 3DS-Spieler finden an „3DS Pokémon Ultramond“ am meisten Gefallen. Wii-, PS3- und Xbox 360-Nutzer setzen mit „Mario Kart Wii Selects“ bzw. „Minecraft“ auf bewährte Kost.

PES 2019 [PlayStation 4] AUTHENTISCHE LIGEN - Neue, voll lizenzierte Ligen kommen zu PES 2019. Die kompletten Details werden bald bekannt gegeben!

NEUER MYCLUB-MODUS - Die größten Veränderungen in myClub seit Jahren! Beschaffen Sie sich starke Spieler, spielen Sie KOOP oder messen Sie sich in PES LEAGUE mit Ihren Rivalen.

MAGISCHE MOMENTE - Das Drama der schönsten Nebensache der Welt wird durch verschiedene Spielstile verdeutlicht.

DIE SCHONSTE NEBENSACHE DER WELT - 4K-HDR-Unterstützung. Erleben Sie die realistische Optik von PES 2019 mit mehr Schärfe und einer wirklichkeitsgetreuen Farbpalette.

ML - REALISTISCHE SAISON - Die Vorsaison umfasst den International Champions Cup, verbesserte Transferverhandlungen und mehr lizenzierte Ligen. Diese 3 bedeutenden Anderungen werden Ihnen das Gefühl geben, ein echter Trainer zu sein.

Quelle: GfK Entertainment via Pressemeldung