Angespielt: LEGO DC Super-Villains (gamescom 2018)

Bei Warner Bros. Interactive Entertainment konnten wir den neusten Ableger des LEGO-Universums, namens LEGO DC Super-Villains testen. Um die wievielte Lego-Adaption können wir schon gar nicht mehr zählen, aber somit kann man hoffentlich auf einen großen Pool an Erfahrung zurückgreifen, ob es ein weiteres Mal geklappt hat erfahrt ihr bei uns.

Wollten wir das nicht schon immer?

Am 19. Oktober 2018 erscheint LEGO DC Super-Villains und lässt euch dieses Mal in die Rolle eines Bösewichtiges schlüpfen. Denn seien wir mal ehrlich wollten wir nicht alle schon einmal auf der bösen Seite sein. Die Justice League ist verschwunden und nun liegt es an euch, als neuster Superbösewicht die Welt gegen andere Fieslinge zu beschützen. Zusammen mit einer Vielzahl an Begleitern gründet ihr das Justice Syndicate, um dieses Mal die Welt zu retten. Lex Luthor, Harley Quinn oder der Joker sind da nur wenige der bekannten DC Anti-Helden, aber auch unbekanntere Charaktere werden euch begegnen. Lasst euch überraschen!

Sei auch du mal böse!

In der Anspielversion auf der Messe konnten wir leider keinen eigenen Charakter erstellen, uns wurde lediglich der Editor gezeigt und einige Bespiele gezeigt. So kam durch drücken der Random-Taste ein mit Schmetterlingsflügeln fliegender und mit Fischen bewaffneter Anti-Held raus. Der eigenen Fantasie sind somit kaum Grenzen gesetzt. Uns wurde versichert das der Protagonist jeder Zeit wieder veränderbar ist, sowohl im Aussehen als auch die Fähigkeiten. Es folgte eine kurze Session mit dem Charakter und es wurden einige weitere später verfügbare Fieslinge gezeigt. Da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten. Anschließend durften wir uns selber an die Konsolen setzten und einen anderen Abschnitt bestreiten. Hier gab es keine großen Neuerungen. Als ein kleines Team mit verschiedenen Fähigkeiten mussten wir Gegner besiegen, Geräte wieder zusammenbauen, Haufen weg buddeln oder kleine Rätsel lösen. LEGO DC Super-Villains baut hier auf die Erfahrung der vergangenen Teile und setzt diese souverän um.