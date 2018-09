Kingdom of Amalur – THQ Nordic besitzt jetzt die IP

THQ Nordic ist gerade dabei so ziemlich jede IP aufzukaufen, die eine Nischenfangemeinde angesammelt haben. Jetzt hat sie der Publisher Kingdom of Amalur geschnappt.

THQ Nordic hat heute via Twitter angekündigt, dass sie Amalur IP vom ehemaligen Entwickler 38 Studios gekauft haben. Nachdem der Entwickler bankrott gegangen war, hatten Fans die Hoffnung aufgegeben jemals wieder etwas von dem Titel zu hören. Unter anderem soll THQ aber auch weitere Assets vom Entwickler erworben haben. Um was es sich dabei handeln könnte ist leider nicht klar. Möglicherweise könnten wir aber jetzt herausfinden was hinter Project Copernicus steckte, an dem das Studio arbeitete.

We are beyond proud to announce that THQ Nordic has acquired the “Kingdoms of Amalur” IP, among other assets, from 38 Studios.#THQNordic #KingdomsofAmalur pic.twitter.com/YSnXPm7M7e

— THQNordic (@THQNordic) 6. September 2018