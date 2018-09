Gewinnspiel – Wir verlosen 3x 2 Kinotickets zum Start von Predator: Upgrade

In Shane Blacks explosiver Neuauflage der Predator-Reihe beginnt die Jagd erneut – von den äußersten Ecken des Universums bis in die verschlafenen Straßen der Vororte. Nur sind die gefährlichsten Jäger des Universums, seit sie sich mit DNA anderer Spezies genetisch aufgerüstet haben, noch stärker, klüger und tödlicher als je zuvor. Als ein kleiner Junge versehentlich ihre Rückkehr auf die Erde ermöglicht, werden eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Ex-Soldaten und ein miesgelaunter Lehrer (für Naturwissenschaften) zur einzigen Hoffnung, das Ende der Menschheit zu verhindern.

Predator: Upgrade ist ab Donnerstag, 13. September 2018 nur im Kino. In 3D

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit 20th Century Fox 3x zwei Tickets für den neuen Kinofilm Predator: Upgrade.

Gewinner 01 – 03: je 2x Tickets für Predator: Upgrade

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welchen Predator-Film findest du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 18 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. September 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an 20th Century Fox für die Bereitstellung der Preise.