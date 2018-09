Der Monatsrückblick August 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Der August, das lang ersehnte Ende des Sommerlochs

Zugegeben, der August glänzt nicht wirklich mit vielen Veröffentlichungen. Zumindest nicht auf der Mainstream-Schiene. Fans von Japan-Importen konnten sich den Sommer unter anderem mit Naruto to Boruto Shinobi Striker, Yakuza Kiwami 2 oder sogar den Remakes zu Shenmue 1 & 2 noch heißer gestalten. Doch trotz der mauen Release-Ausbeute, ist der August der wichtigste Monat für uns Gamer. Denn dann zieht es uns alle nach Köln. Nicht etwa um Karneval zu feiern (mit einem zwinkernden Auge auf die Cosplayer gerichtet ), sondern um die neusten Highlights rund ums Gaming zu bestaunen. Auch in diesem Jahr hat die Gamescom wieder einiges zu bieten gehabt. Es gab Haufenweise Neuankündigungen, Überraschungen und weitere Highlights! All das findet ihr natürlich hier bei uns. Viel Spaß beim Stöbern.

Ein Bericht aus der Menge

Ich hatte leider keine Zeit, die ganze Woche in den Genuss der Gamescom zu kommen, jedoch habe ich es mir nicht nehmen lassen, die Messe wenigstens am Mittwoch mit meiner Gang als Privatbesucher unsicher zu machen. Mittlerweile macht es keinen Unterschied mehr, an welchem Tag man als Ottonormalverbraucher die Messe besucht. Sie ist einfach an jedem Tagausverkauft. Es ist echt der Wahnsinn, was für ein Andrang auf die Gamescom herrscht. Aber ich muss auch sagen, dass es immer wieder Spaß macht und etwas besonderes ist, die kommenden Games anzuspielen oder andere Neuheiten zu bestaunen. Nur die Wartezeiten an den großen Blockbustern sind teilweise schon richtig übertrieben. Aber was will man machen. Das spiegelt auch irgendwie den bevorstehenden Erfolg des jeweiligen Titels wieder. Wir hatten leider keine Chance, das kommende Spiderman anzuspielen, da die Wartezeit jenseits der Drei-Stunden-Marke lag. Doch glücklicherweise war das nicht überall so. Bei Bandai Namco kamen wir dank Fast-Pässen ziemlich schnell an die Controller (Ep!c Rewards Club sei Dank!). Dort haben wir neben Jump Force und anderen Titeln auch einen Blick auf Soul Calibur VI werfen können. Und haben uns bei der Gelegenheit auch gleich die Fähigkeiten von Gerald von Riva bestaunen können.

Heavy Metal meets Gaming

Doch auch jenseits von Köln konnten Gamer Anfang August auf einem bestimmten Event in den Genuss einer exklusiven ESL-Arena kommen. Und zwar auf dem diesjährigen Wacken Open Air-Festival! Diese befand sich in einem riesigen, erstaunlich angenehm klimatisiertem Zirkuszelt. Neben der Hauptbühne, auf welcher spannende Matches unter anderem in League of Legends und PUBG ausgetragen wurden, gab es auch eine ausgedehnte Players-Area. Dort konnte man natürlich auch die oben genannten Titel zocken, oder es sich auf einem der vielen, ultra bequemen Sofas gemütlich machen und einfach eine Runde PlayStation 4 daddeln. Auch hier reichte die Auswahl von Dragonball Fighter Z bis zu God of War. Für diejenigen, die sich gerne mal mit der VR-Brille ins Spiel wagen, gab es auch eine eigene Ecke. Und nicht zu vergessen, jede Menge gesalzene Erdnüsse im knusprigen Teigmantel und das für Lau! Doch kam die ESL-Arena nicht bei jedem Festival-Gänger gut an. Einige fühlten sich dadurch, warum auch immer, gestört. Aber wie auch die Welt der Videospiele, so verändert sich auch die wunderbare Welt der Musik. Klar kann man es nicht jedem Recht machen, aber Musik und Videospiele gehören einfach zusammen. Und wo sonst könnte man dies wundervolle Symbiose am besten präsentieren, als auf einem Musik-Festival? Ich für meinen Teil war begeistert von dem neuen Zelt und hoffe, dass es auch in den folgenden Jahren bestehen bleibt und vielleicht sogar noch auf anderen Musik-Events Anklang findet.

Der Ausblick in den September

Die Tage werden kürzer, der Sommer macht so langsam Platz für den Herbst und wir räumen die Festplatten unserer PCs und Konsolen für die kommende Spielegeneration. Im September erwarten uns schon einige heiße Kandidaten. Unter anderem können sich Retro-Fans über das heiß ersehnte Spyro-Remake freuen. Und für die Superhelden unter euch feiert Spiderman sein Comeback. Und es wird großartig. Wer sich immer noch an Destiny erfreut, wird wohl mit Forsaken für seine Treue belohnt und seinen Spaß haben. Für Freunde des Ballsports steht das neue FIFA 19 an und für die unter euch, die sich gern hinters Lenkrad klemmen fährt Forza Horizon 4 ein. Doch auch verloren geglaubte Titel feiern ein Comeback. Packt die Trinkhörner aus, denn Rune Ragnarok geht im September in die Early Access Phase! So, ich geh jetzt wieder Koffer packen und freu mich auf meinen wohlverdienten Urlaub. Viel Spaß beim Zocken!