Angespielt: RAGE 2 (gamescom 2018)

“Mein diesjähriges Messehighlight war überraschender Weise RAGE 2. Ich mochte den ersten Teil schon und war sehr überrascht, dass Bethesda an der verrückten Marke festhielt. Doch das Gameplay, welches ich auf der gamescom 2018 erstmal selbst ausprobieren konnte, hat mir nochmals gezeigt, dass sie auch an den Titel glauben. Zusammen mit den Avalanche Studios wird uns hier ein brachialer, verrückter, schneller und brutaler Shooter im nächsten Jahr erwarten. Die Mischung aus Doom und dem ersten RAGE machen den zweiten Teil zu einer sehr interessanten Nummer. Ich bin gespannt, was uns im Sommer 2019 erwartet.”

Tobias Liesenhoff, Chefredakteur