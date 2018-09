Angespielt: Dying Light Bad Blood (gamescom 2018)

In diesem Jahr bringt jeder große Entwickler seinen eigenen Battle Royale-Ableger oder Modus heraus, um an die Erfolge von Fortnite und PUBG anzuknüpfen. Auch Techland versucht sein Glück mit Dying Light: Bad Blood und jeder Menge Zombies. Doch ein ganz klassischer Battle Royale-Modus will Bad Blood gar nicht werden, schließlich spielen auch nur maximal zwölf Spieler in einem Match. Warum es letztendlich gar nicht vollständig in das aktuell beliebte Genre passt, verrät unser Video zur Anspielsession auf der gamescom 2018.

Unser Preview zu Dying Light: Bad Blood