Hitman 2 – Neue HUD Funktionen im Video vorgestellt

Agent 47 macht sich bereit für seinen nächsten Einsatz in Hitman 2. Das HUD wird dabei einige neue Funktionen bekommen.

Hitman 2 zeigt neue Features

Für die neuen Herausforderungen denen sich 47 stellen muss, wird er auch neue Hilfen bekommen. Das HUD wird zum Beispiel eine verbesserte Minimap und einen Bild-in-Bild Modus bekommen, um die Zielpersonen verfolgen zu können. Um Kameras ungesehen passieren zu können wird euch ein Raster anzeigen, welchen Bereich diese überwachen. Ein neuer Trailer zeigt diese Funktionen in Aktion und gibt euch somit einen Ausblick auf die zukünftigen Möglichkeiten. Agent 47 wird am 13. November seinen neuen Auftrag beginnen, wenn der Titel für PS4, PC und Xbox One erscheint.

Quelle: WBGamesUK (via Youtube)